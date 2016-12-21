Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7%

Промпроизводство начало восстанавливаться весной текущего года. К осени темпы ускорились.

Объемы промышленного производства в ноябре 2016 года выросли по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,7%, сообщает Государственная служба статистики Украины. В октябре промпроизводство выросло на 0,8%.

За январь-ноябрь 2016 года промпроизводство выросло на 2,1%%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров сократилось 0,4%, в перерабатывающей выросло на 3,4%, снабжении и распределении электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – выросло на 1,8%. Госстат Украины

В феврале 2016 года Госстат зафиксировал месячный рост промпроизводства – впервые за последние 3,5 года.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2016 года промышленное производство вырастет на 1,2%.

