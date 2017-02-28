Рост тарифов на электроэнергию. Сколько с 1 марта будут платить украинцы?

В очередной раз электричество в Украине подорожает с 1 марта. График пошагового повышения тарифов был обнародован Нацрегулятором еще зимой 2015-го, оно должно было проходить в пять этапов. Нынешнее подорожание, согласно постановлению НКРЭ - последнее.

Владимир Скичко, нач. упр. информ. политики АК "Харьковоблэнерго":

Теперь, с 1-го марта будет только два блока тарифов. Это от 0 до 100 кВт/ч и свыше 100 кВт/ч 90 коппек и гривна 68 соответственно за каждый киловатт-час и для тех, кто оформил электроотопление теперь норма льготных киловатт-часов уменьшится с 3600 до 3000 кВт/ч в месяц - это в период отопительного сезона, то есть с 1 октября по 30 апреля. Эти льготные часы будут считаться по льготным 90 коппек за каждый кВт/ч.

Однако, воспользоваться льготой смогут только жители частных домов, которые используют электричество и для отопления, и для приготовления пищи. Жители многоэтажек, в квартирах которых установлены электроплиты будут платить по обычному тарифу. Сэкономить на оплате, подчеркивают энергетики, харьковчане могут, установив двузонный счетчик, в таком случае электричество использованное в ночное время и рано утром обойдется в два раза дешевле.

Владимир Скичко, нач. упр. информ. политики АК "Харьковоблэнерго":

У него применяется коэффициент - 50% к тарифу в часы с 23.00 до 7 утра. Процедура достаточно простая. Потребителю необходимо прийти в районное отделение энергосбыта, написать заявление, далее он может либо приобрести двухзонный прибор учета у компании. Либо самостоятельно приобрести в специализированном магазине.

В среднем сумма в платежках украинцев за электроэнергию вырастет на четверть, прогнозируют эксперты. Правда, очередной рост тарифов, отмечают экономисты, имеет как негативные, так и положительные стороны. С одной стороны - он действительно станет очередным ударом по семейным бюджетам, с другой - заставит потребителя более экономно и рационально использовать электричество.

Сергей Беренда, доцент экономического факультета ХНУ им Каразина:

Люди должны понимать за что они платят и если они платят, то должны относиться бережно к этому, понимать, что это не стоит очень мало и можно не экономить на этом или рационально использовать это.

А вот чтобы тарифы для населения уменьшались, по словам экспертов, необходимы масштабные реформы украинского энергорынка, в частности они касаются решения проблем в технологической области - а это модернизация систем и внедрение энергосберегающих технологий. В данный момент энергозатраты на производство электроэнергии в Украине в разы выше, чем в развитых странах мира.

Сергей Беренда, доцент экономического факультета ХНУ им Каразина:

Технологически - если мы делаем новации, внедряем новые технологии, вот где источник снижения этих цен, к сожалению, у нас все это происходит в очень небольших объемах, в размерах внедрения этих инноваций, технологий энергосберегающих.

Пока же в Кабмине предлагают тем украинцам, которые из-за низких доходов не могут справляться с оплатой коммунальны[ услуг, обращаться за субсидией. Кроме того, сообщают в правительстве, в марте будет проведен перерасчет размера субсидии для всех, кто уже её получает, в связи с плановым повышением цен на электроэнергию.