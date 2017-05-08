Ротшильды реструктуризируют кредиты экс-владельцев ПриватБанка

ПриватБанк объявил о том, что подпишет договор с консорциумом международных компаний во главе с Rothschild & Co относительно переговоров о реструктуризации кредитов бывших владельцев банка, сообщает пресс-служба финучреждения.

13 апреля 2017 г. наблюдательный совет ПриватБанка выбрал консорциум компаний в составе Rothschild & Co, ООО Эрнст энд Янг и ООО Финпоинт победителем конкурса по определению международно признанной компании для проведения переговоров о реструктуризации, внесении дополнительного обеспечения и восстановлении стоимости проблемных кредитов, прочих займов и обязательств по финансовому лизингу, предоставленных бывшим конечным бенефициарам ПриватБанка или лицам, которые прямо или косвенно связаны с бывшими бенефициарами банка, для максимизации качества такого кредитного портфеля.

"Учитывая обязательства конечных бенефициарных владельцев банка (письмо от 16 декабря 2016 г.) и исходя из необходимости обеспечения стабильности финансовой системы и защиты прав и интересов вкладчиков, правительство Украины 18 декабря 2016 г. приняло решение о вхождении государства в капитал ПриватБанка, согласно которому государство в лице Министерства финансов Украины стало владельцем 100% акций, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн", - сказано в сообщении.

Согласно Меморандуму об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ, правительство Украины до конца апреля 2017 г. обязалось назначить международно признанную компанию для проведения переговоров о реструктуризации, внесении дополнительного обеспечения и восстановлении стоимости проблемных кредитов и займов, предоставленных бывшим конечным бенефициарам ПриватБанка и связанным с ними лицам, для целей минимизации расходов государства.