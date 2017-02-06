Розничным торговцам алкогольной и табачной продукцией отменили подачу отчетности

Харьковское управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС сообщает, что Законом Украины №1791-VIII, который вступил в силу 1 января 2017 года, отменена необходимость представления субъектами хозяйствования, которые получили лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, отчетности в ГФС об объемах реализации такой продукции.

Соответствующие изменения были внесены в Закон Украины от 19 декабря 1995 года №481/95-BP «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий».

Кроме того, согласно части 19 статьи 18 Закона № 481 штрафы за непредставление, несвоевременное представление отчета или представление отчета с недостоверными сведениями не применяются к указанным субъектам хозяйствования с даты возникновения обязательства по предоставлению такого отчета. Министерством финансов планируется отменить соответствующие формы отчетности.

Таким образом, ежемесячная отчетность об объемах производства и оборота спирта, алкогольных напитков и табачных изделий остается обязательной только для субъектов хозяйствования, которые получили лицензию на производство и/или оптовую торговлю этой продукцией и осуществляют такую деятельность и/или импорт, экспорт этой продукции.