Рынок акций Украины начал 2017г неуверенным ростом

Фондовый рынок Украины завершил первые торги в 2017 году слабым ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,17% - до 797,22 пункта, индекс ПФТС – на 0,15%, до 265,56 пункта.

Объем торгов на УБ составил 4,54 млн грн, в том числе акциями - 4,49 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 35,7 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги "Укрнафты" (+1,6%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,08%).

Снизились в цене акции "Центрэнерго" (-0,64%) и "Донбассэнерго" (-0,29%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,97%) и "Мотор Сичи" (+0,48%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,05% - до 546,8 пункта при объеме торгов 4,38 млн злотых (26,7 млн грн).

В "индексной корзине" больше всех подешевели бумаги Coal Energy (-3,92%), "Овостара" (-1,16%) и KSG Agro (-0,9%).

Подорожали акции "Милкиленда" (+2,4%) и "Астарты" (+0,4%).