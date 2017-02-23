Рынок акций Украины в четверг вышел в "зеленую зону"

Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,63% - до 933,8 пункта, индекс ПФТС – на 0,2%, до 273,63 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,47 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 555,8 млн грн, в том числе акциями – 0,275 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Донбассэнерго" (+2,49%), Райффайзен Банка Аваль (+2,23%) и "Укрнафты" (+2,17%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,72%) и "Мотор Сичи" (+0,7%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг вырос на 0,87% - до 638,68 пункта при объеме торгов 8,23 млн злотых (54,48 млн грн).

Среди индексных акций тройку лидеров роста составили бумаги агрохолдинга ИМК (+9,06%), "Садовая груп" (+2,04%) и "Кернела" (+1,01%).

Худшая динамика зафиксирована по бумагам "Агротона" (-4,65%), "Милкиленда" (-3,15%) и KSG Agro (-1,58%).

