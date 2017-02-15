 

Рынок акций Украины в среду возобновил рост

15 февраля 2017 г. 20:33
Источник: Интерфакс - Украина
9 просмотров

Фондовый рынок Украины завершил торги в среду ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,97% - до 941,64 пункта, индекс ПФТС – на 0,36%, до 274,1 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,25 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 540,62 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Укрнафты" (+3,34%), "Мотор Сичи" (+1,98%) и "Донбассэнерго" (+0,92%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,79%), "Мотор Сичи" (+1,56%), банка "Пивденный" (+2,01%), Индустриалбанка (-1,79%) и Днепровагонмаша (-0,86%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,15% - до 628,18 пункта при объеме торгов 8,6 млн злотых (56,9 млн грн).

Среди индексных акций больше всех дешевели бумаги "Садовая груп" (-4,26%), Coal Energy (-3,75%) и "Милкиленда" (-1,54%).

Выросли в цене акции "Агротона" (+7,42%) и KSG Agro (+6,9%).

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.