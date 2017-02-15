Рынок акций Украины в среду возобновил рост

Фондовый рынок Украины завершил торги в среду ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,97% - до 941,64 пункта, индекс ПФТС – на 0,36%, до 274,1 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,25 млн грн и почти весь был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 540,62 млн грн, в том числе акциями – 0,4 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". В авангарде роста были бумаги "Укрнафты" (+3,34%), "Мотор Сичи" (+1,98%) и "Донбассэнерго" (+0,92%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,79%), "Мотор Сичи" (+1,56%), банка "Пивденный" (+2,01%), Индустриалбанка (-1,79%) и Днепровагонмаша (-0,86%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду снизился на 0,15% - до 628,18 пункта при объеме торгов 8,6 млн злотых (56,9 млн грн).

Среди индексных акций больше всех дешевели бумаги "Садовая груп" (-4,26%), Coal Energy (-3,75%) и "Милкиленда" (-1,54%).

Выросли в цене акции "Агротона" (+7,42%) и KSG Agro (+6,9%).