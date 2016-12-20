Рынок акций Украины во вторник возобновил снижение

Фондовый рынок Украины во вторник возобновил отрицательную динамику: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,11% - до 762,59 пункта, индекс ПФТС – на 0,03%, до 263,42 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,9 млн грн, в том числе акциями – 5,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 450,87 млрд грн, в том числе акциями – 0,29 млн грн.
В "индексной корзине" УБ лидерами снижения были бумаги "Донбассэнерго" (-2,17%), "Центрэнерго" (-0,39%) и "Укрнафты" (-0,2%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,49%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,07%) и "Мотор Сичи" (-0,38%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,19% - до 533,65 пункта при объеме торгов 11,576 млн злотых (70,6 млн грн).
В "индексной корзине" в росте лидировали акции "Овостара" (+2,14%), "Милкиленда" (+1,58%) и "Астарты" (+0,97%).
В "красной зоне" торговались акции "Кернела" (-1,14%), "Агротона" (-0,97%) и KSG Agro (+0,48%).
Киев. 20 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фондовый рынок Украины во вторник возобновил отрицательную динамику: индикатор "Украинской биржи" (УБ) снизился на 0,11% - до 762,59 пункта, индекс ПФТС – на 0,03%, до 263,42 пункта.
Объем торгов на УБ составил 5,9 млн грн, в том числе акциями – 5,7 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 450,87 млрд грн, в том числе акциями – 0,29 млн грн.
В "индексной корзине" УБ лидерами снижения были бумаги "Донбассэнерго" (-2,17%), "Центрэнерго" (-0,39%) и "Укрнафты" (-0,2%).
Выросли в цене только акции Райффайзен Банка Аваль (+0,49%).
На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,07%) и "Мотор Сичи" (-0,38%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,19% - до 533,65 пункта при объеме торгов 11,576 млн злотых (70,6 млн грн).
В "индексной корзине" в росте лидировали акции "Овостара" (+2,14%), "Милкиленда" (+1,58%) и "Астарты" (+0,97%).
В "красной зоне" торговались акции "Кернела" (-1,14%), "Агротона" (-0,97%) и KSG Agro (+0,48%).