Рынок акций Украины завершил торги в четверг в "красной зоне"

Фондовый рынок Украины завершил торги в четверг умеренным снижением: индекс "Украинской биржи" (УБ) просел на 0,46% - до 942,64 пункта, индекс ПФТС – на 0,13%, до 275,08 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,16 млн грн, в том числе акциями – 6,09 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 141,89 млн грн, в том числе акциями – 0,49 млн грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги "Донбассэнерго" (-2,3%), "Центрэнерго" (-1,44%) и "Укрнафты" (-0,78%).

Выросли в цене только акции "Мотор Сичи" (+0,22%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (-1,23%) и "Мотор Сичи" (+0,31%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв снизился на 1,14% - до 636,39 пункта при объеме торгов 3,76 млн злотых (около 25 млн грн).

Лидерами снижения среди индексных акций были бумаги "Садовая груп" (-2,5%), Coal Energy (-1,87%) и "Кернела" (-1,07%).

Дорожали акции "Милкиленда" (+2,68%), KSG Agro (+1,85%) и "Агротона" (+1,18%).