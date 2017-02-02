С 1 января усовершенствованы нормы относительно трансфертного ценообразования

Благодаря изменениям, внесенным в п.п. 39.2.1.7. п. 39.2.1 ст. 39 Налогового кодекса Украины с 1 января 2017 года увеличен размер стоимостных критериев для определения контролируемых операций.

Как сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, теперь операции признаются контролируемыми при условии, что годовой доход от всех видов деятельности должен превышать 150 млн. грн. (до 1 января 2017 года – 50 млн. грн.), а объем хозяйственных операций с каждым контрагентом, отвечающим установленным в п. 39.2 Кодекса критериям, должен превышать 10 млн. грн. за соответствующий налоговый (отчетный) год (до 1 января 2017 года – 5 млн. грн.).

К перечню операций, которые могут признаваться контролируемыми, добавлены хозяйственные операции, осуществляемые с нерезидентами, не уплачивающими налог на прибыль и/или не являющимися налоговыми резидентами государства, в котором они зарегистрированы как юридические лица.

Согласно изменениям, внесенным в п.п. 39.4.2. Кодекса, отчет о контролируемых операциях теперь будет подаваться не до 1 мая, а до 1 октября года, следующего за отчетным . При этом самостоятельную корректировку налоговых обязательств в рамках трансфертного ценообразования можно осуществить без начисления штрафа только до 1 мая. Однако за 2016 год отчет о контролируемых операциях все равно нужно будет подавать по старым критериям, т.е. в том случае, если годовой доход превысил 50 млн. грн., а годовой объем операций с одним контрагентом - 5 млн. грн.

Дополнен перечень информации, которая должна содержаться в документации по трансфертному ценообразованию согласно п.п. 39.4.6 п.39.4. ст. 39 Кодекса. В частности, документация теперь должна включать следующую дополнительную информацию:

- информацию о лицах, которым налогоплательщик предоставляет местные управленческие отчеты (название стран, на территории которых такие лица содержат свои главные офисы);

- описание структуры управления налогоплательщика, схему его организационной структуры;

- описание деятельности и стратегии деловой активности;

- сведения относительно участия налогоплательщика в реструктуризации бизнеса или передачи нематериальных активов в отчетном или предыдущем году, с пояснением аспектов этих операций, повлиявших или влияющих на деятельность налогоплательщика и т. п.

С 1 января 2017 года предусмотрен расчет штрафов, исходя из прожиточного минимума вместо минимальной заработной платы, а также введена ответственность за несвоевременное представление отчетов/документации по трансфертному ценообразованию или несвоевременному декларированию контролируемых операций (в случае представления уточняющего отчета).