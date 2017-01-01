С сегодняшнего дня расширяется перечень лиц, которые должны подавать е-декларации

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01 января 2017 г. 19:57
Источник: РБК-Украина
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С сегодняшнего дня, 1 января 2017 года, руководители управлений образования областных, Киевского городского, районных государственных администраций, а также руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности будут обязаны подавать е-декларации.

Об этом свидетельствуют нормы закона "О предотвращении коррупции". Согласно документу, субъектами декларирования являются должностные лица юридических лиц публичного права, которые создаются распорядительными актами президента, органа госвласти или органа местного самоуправления. Так, под "должностными лицами юридических лиц публичного права" следует понимать работников юридических лиц публичного права, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные функции, в частности обязанности по осуществлению руководства трудовым коллективом и административно-хозяйственные функции - обязанности по управлению или распоряжению государственным и коммунальным имуществом.

В частности, с 1 января 2017 года декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренные законом, подают руководители управлений образования областных, Киевской и Севастопольской городских, районных государственных администраций; руководители учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, а также заместители руководителей учебных заведений государственной и коммунальной формы собственности, которые наделены должностными полномочиями осуществлять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции на постоянной основе.

При этом в случае временного исполнения работником организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей на время отсутствия руководителя подразделения в отчетном периоде у него не возникает обязанность подавать е-декларацию в этот период.
 

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