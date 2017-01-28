СБУ направила в суд дело о хищении в негосударственном пенсионном фонде НБУ

Служба безопасности Украины направила в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт, утвержденный Генеральной прокуратурой, в уголовном производстве, открытом по факту растраты денежных средств бывшими руководителями негосударственного пенсионного фонда Национального банка, сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, сотрудники спецслужбы завершили досудебное расследование по делу о растрате в 2013-2014 годах более 600 миллионов гривен должностными лицами фонда.

"К подозреваемым в указанном уголовном производстве применены предупредительные меры в виде залога и личного обязательства", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие, открытое по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, относительно других фактов, расследуемых в уголовном производстве.