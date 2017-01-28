 

СБУ направила в суд дело о хищении в негосударственном пенсионном фонде НБУ

28 января 2017 г. 12:37
Источник: 112.ua
31 просмотр

Служба безопасности Украины направила в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт, утвержденный Генеральной прокуратурой, в уголовном производстве, открытом по факту растраты денежных средств бывшими руководителями негосударственного пенсионного фонда Национального банка, сообщает пресс-служба СБУ.

Как сообщается, сотрудники спецслужбы завершили досудебное расследование по делу о растрате в 2013-2014 годах более 600 миллионов гривен должностными лицами фонда.

"К подозреваемым в указанном уголовном производстве применены предупредительные меры в виде залога и личного обязательства", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие, открытое по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, относительно других фактов, расследуемых в уголовном производстве.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.