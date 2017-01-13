 

Шебелинский ГПЗ в 2016г увеличил переработку на 7,9%

13 января 2017 г. 11:03
Источник: Интерфакс-Украина
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Шебелинский газоперерабатывающий завод (ГПЗ, Харьковская обл.) в 2016 году увеличил переработку нефтяного сырья на 7,9% (на 36,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 497,2 тыс. тонн.

В декабре-2016 ГПЗ увеличил переработку на 13,2% (на 5,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года – до 47,3 тыс. тонн.

Предприятие в 2016 году снизило производство бензина на 11,6% (на 20,5 тыс. тонн) по сравнению с 2015 годом – до 156,3 тыс. тонн, мазута – на 7,4% (на 4,1 тыс. тонн), до 51,1 тыс. тонн, но увеличило производство дизтоплива на 7,5% (на 8,1 тыс. тонн) – до 116,8 тыс. тонн.

В том числе в декабре-2016 ГПЗ произвел 16,6 тыс. тонн бензина (+39,5% к декабрю-2015), 8 тыс. тонн дизтоплива (-24,5%) и 3 тыс. тонн мазута (-48,3%).

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