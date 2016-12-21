Ситуация с Приватом больше не давит на гривню – НБУ

В Нацбанке считают, что ситуация на валютном рынке остается стабильной после проведения валютной интервенции 20 декабря и отмечают, что в начале недели временное психологическое давление на курс гривни оказывали новости о "ПриватБанке", но ситуация нормализовалась.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Ситуация на валютном рынке остается стабильной после проведения Национальным банком валютной интервенции 20 декабря. В первые дни недели временное психологическое давление на курс гривни оказывали новости о "ПриватБанке", но ситуация нормализовалась", - говорится в сообщении.

В целом фундаментальные рыночные факторы сейчас являются благоприятными для валютного рынка. Благодаря дальнейшему поступлению выручки от экспорта зерновых на рынке сохраняется достаточно высокое предложение валюты. Этому также способствует ценовая конъюнктура на другие товары украинского экспорта, в частности сталь и железную руду.

В НБУ добавляют, что на случай, если временные факторы опять начнут определять ситуацию на валютном рынке, Национальный банк готов к сглаживанию чрезмерных колебаний.

Объем международных резервов составил $15,4 млрд. Этого достаточно и для продажи валюты во время интервенций, и для выполнения обязательств правительства и НБУ.

В понедельник Нацбанк для снятия напряжения на валютном рынке продал банкам $38 млн.