Сколько угля осталось на Змиевской ТЭС - комментарий ХОГА

По словам заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, в связи с блокадой отдельных районов Донецкой и Луганской областей и введением чрезвычайного положения в энергетике, в Харьковской области работает антикризисный штаб, который контролирует ситуацию с тепло- и энергоснабжением региона. Шахненко отметил, что особо мониторят ситуацию на Змиевской ТЭС, которая на 70% работает на угле антрацитовой группы и на 30% на газовом угле.

В данный момент на станции находится 160 тысяч тонн угля, вчера и сегодня работал один блок, рассказал Евгений Шахненко. Ситуация с поставками угля остается сложной, насколько хватит его запасов на Змиевской ТЭС зависит от режима работы, который установит Центрэнерго.