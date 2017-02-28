 

Сколько угля осталось на Змиевской ТЭС - комментарий ХОГА

28 февраля 2017 г. 18:18
2 просмотра

По словам заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко, в связи с блокадой отдельных районов Донецкой и Луганской областей и введением чрезвычайного положения в энергетике, в Харьковской области работает антикризисный штаб, который контролирует ситуацию с тепло- и энергоснабжением региона. Шахненко отметил, что особо мониторят ситуацию на Змиевской ТЭС, которая на 70% работает на угле антрацитовой группы и на 30% на газовом угле.

В данный момент на станции находится 160 тысяч тонн угля, вчера и сегодня работал один блок, рассказал Евгений Шахненко. Ситуация с поставками угля остается сложной, насколько хватит его запасов на Змиевской ТЭС зависит от режима работы, который установит Центрэнерго.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.