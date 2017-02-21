Служба финансовых расследований должна подчиняться Минфину

Будущая Служба финансовых расследований должна подчиняться Министерству финансов Украины, считает министр финансов Александр Данилюк.

"Я все-таки отстаиваю идею о том, что эта служба (Служба финансовых расследований - ИФ) должна быть под Министерством финансов", - сказал он в ходе экспертного обсуждения создания такой службы в Киеве во вторник.

При этом министр отметил, что альтернативными вариантами являются создание службы, подконтрольной Государственной фискальной службе (ГФС) или Министерству внутренних дел. В то же время, отметил он, в случае с ГФС это не будет реальная реформа, так как повторится история с налоговой милицией. Создание службы, подконтрольной МВД, по мнению министра, сейчас неактуально, поскольку нужно отходить от силовых подходов, кроме того, это создает определенные риски.

А.Данилюк также сообщил, что в создаваемой службе будет не более семи территориальных управлений и не более 3,5 тыс. сотрудников (ранее планировалось 2,5 тыс.).

При этом, по его словам, создаваемый орган будет заниматься преимущественно масштабными преступлениями, влекущими причинение значительного вреда или убытков, такими как манипуляции на фондовом рынке, преступления с ценными бумагами, в сфере налогового законодательства, оборота подакцизных товаров.

"Это такой компактный, но стратегический орган, который борется как раз с наиболее масштабными преступлениями, существенно влияющими на развитие экономики страны, способствуют ее деградации, тенизации экономики", - пояснил министр финансов.

Он подчеркнул, что премьер-министр Владимир Гройсман полностью поддерживает создание Службы финансовых расследований и выразил уверенность в поддержке со стороны правительства.

Как сообщалось, А.Данилюк призвал к скорейшему принятию закона о создании финансовой полиции, о котором идет речь в меморандуме с МВФ.

Документ предусматривает ряд основных принципов, на которых планируется создавать финполицию: замена силового подхода аналитическим; сокращение штата (в настоящее время – 15 тыс. чел.); невмешательство в работу честного бизнеса; обновление персонала через прозрачный конкурс, независимую отборочную комиссию, представителей силового блока – не более 25%; зарплаты, которые снизят риск коррупции и дадут возможность привлечь лучшие кадры.

В ходе прохождения законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс для улучшения инвестиционного климата (закон №1797-VIII) в конце 2016 года в Раде была допущена техническая ошибка при изменении нумерации пунктов.

"Де-юре правовой статус налоговой милиции сейчас – "вне закона". Де-факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, продолжает свою деятельность", - описала ситуацию народный депутат Татьяна Острикова (фракция "Самопомич").

В свою очередь, глава налоговой милиции - первый заместитель главы ГФС Украины Сергей Билан заявил о продолжении работы налоговой милиции на законных основаниях до принятия отдельного закона о ее правопреемнице, подкрепив свои слова письмом председателя парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной.