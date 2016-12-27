 

Состояние украинских дорог ухудшилось по сравнению с 2014 годом, - Новак

27 декабря 2016 г. 20:08
Источник: РБК-Украина
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Состояние дорог в Украине систематически ухудшается из года в год

Состояние украинских дорог на сегодняшний день ухудшилось по сравнению с 2014 годом. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

"В Украине, к сожалению, систематически ухудшается состояние дорог из года в год - от 5% в 2014 году до 17% в этом году", - заявил Новак.

По его словам, ухудшение состояния дорог является результатом недостаточного финансирования области в течение последних 20 лет. Исключением были лишь два года подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года. "

Чтобы состояние дорог остался на том же уровне, нам нужно 14 млрд гривен в год, а если из года в год будем получать больше денег, то ситуация кардинально изменится уже в 2019 году при условии, если заработает Государственный дорожный фонд", - отметил Новак.

Ранее сообщалось, что смертность на дорогах в Украине одна из самых высоких в Европе.
 

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