Сотни миллионов гривен у "водоканала" и десятки миллионов у КП "Горэлектротранссервис" - коммунальщики продолжают наращивать долги за электроэнергию

Долги коммунальщиков перед "Харьковоблэнерго" перешагнули отметку в миллиард гривен еще в начале этого года, до конца февраля эта сумма увеличилась еще на 130 миллионов, говорят энергетики. Самым крупным неплательщиком по-прежнему остается КП "Харьковводоканал", отмечают в "облэнерго", их долг составляет на данный момент 860 миллионов гривен.

Владимир Скичко, нач. упр. информ. политики АК "Харьковоблэнерго":

Национальный регулятор своим постановлением ввел следующий алгоритм расчета за потребленную электроэнергию тех средств, которые перечисляются "Харьковводоканалом" - из 48 млн 650 тыс грн, которые должны быть направлены на счета "Харьковоблэнерго", первые 50 процентов отправляется в Энергорынок, а вторая половина этих средств идет на выплату задолженности по заработной плате. Но по итогам февраля "водоканал" расчитался только на 49 процентов, поэтому ни одной копейки в счет погашения задолженности работников "Харьковоблэнерго" компания так и не получила.

Еще одно КП, которое снова начало накапливать долги - "Горэлектротранссервис". В прошлом году задолженность в размере нескольких десятков миллионов гривен перед энергетиками предприятие погасило за счет выделенных дополнительно денег из городского бюджета. В 2017-м, говорят в "облэнерго", их расчеты опять ухудшились.

Владимир Скичко, нач. упр. информ. политики АК "Харьковоблэнерго":

На сегодняшний день "Горэлектротранссервис" расчитывается на 7-8 процентов за потребленную электроэнергию, но мы надеемся, что те средства, которые были выделены последней сессии городского совета в том числе будут направлены и на погашение накопившейся задолженности, которая составляет на сегодняшний день практически 65 млн грн.

Из-за хронических неплатежей коммунальщиков, говорят в компании, остаются проблемы с выдачей зарплат работникам "Харьковоблэнерго", её на протяжение уже трех месяцев выплачивают частями. Кроме того, есть проблемы и с выездом аварийных бригад, и со своевременным проведением ремонтных работ. В пресс-службе КП "Харьководоканал" сообщают, что прокомментируют ситуацию с долгами в ответе на информационный запрос. В Департаменте информации и по связям с общественностью мэрии, в свою очередь, подчеркнули, что в течение недели половина существующего долга КП "Горэлектротранссервис" за электроэнергию будет погашена. Тем временем еще один должник "Харьковские тепловые сети", отмечают энергетики,в этом году начал расчитываться за потребленную электроэнергию больше, чем на 100 процентов, поэтому общая сумма их долга в данный момент уменьшается.