Спецналоговая: крупный бизнес уплатил более 1,7 миллиарда гривен единого социального взноса

Предприятиями, которые находятся на учете в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, на протяжении ноября 2016 г. было уплачено в систему общеобязательного государственного социального страхования 187 млн. грн. единого взноса.

Всего за 11 месяцев текущего года крупным бизнесом перечислено на специальный счет Госказначейства более 1,7 млрд. грн. единого взноса.

Среди предприятий наибольшие суммы с начала года уплатили АК «Харьковоблэнерго», ПАО «Сумское МНПО», КП «Харьковские тепловые сети», ПАО «Турбоатом», ГП завод «Электротяжмаш» и прочие.