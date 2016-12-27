Спрос падает, предложение растет. Харьковчане не спешат покупать недвижимость перед новогодними праздниками

Спрос падает, предложение растет - так описывают общие тенденции на рынке недвижимости перед новогодними праздниками харьковские риэлторы и экономисты. В агентствах подчеркивают, если ранее последний квартал года был самым активным по продажам квартир, то в этом году ситуация кардинально отличается. Несмотря на то, что цены на жилье в долларовом эквиваленте даже немного снизились, харьковчане покупать квартиры не спешат. Риэлторы это связывают, прежде всего, с колебанием валютного курса, а вот влияет ли инфляция и рост тарифов на коммунальные услуги пока сказать не могут - насколько эти факторы подействуют на рынок недвижимости можно будет сказать только через несколько месяцев.

Андрей Правдин, дир. Хар. отд Агентства недвижимости "Valion":

С чем бы я связывал, почему так происходит, сказывается несколько факторов - фактор первый - это рост курса доллара - это почти 10% роста, это обязательно сказывается на рынке недвижимости. Я бы не сказал, что массовая тенденция пошла, что мы не можем платить, соответственно мы хотим меньшую площадь, все-таки есть выход в субсидии. Опять же платежки появились сравнительно недавно - у нас люди редко так быстро реагируют. Правда, под конец года резко снизилась активность.

А вот по словам экономистов, на рынок недвижимости больше всего влияет именно экономическая ситуация в стране. Кроме того, эксперты прогнозируют еще большее снижение спроса на жилье площадью свыше 60-70 квадратных метров, но в то же время увеличение количества тех, кто захочет продать свою 3-комнатную квартиру и купить "двушку" или "однушку". И таким образом, меньше платить по внушительным счетам за коммунальные услуги.

Сергей Беренда, экономист:

Сейчас люди будут переоценивать свои возможности с точки зрения стоимости коммунальных платежей и покупки квартиры той или иной площадью. То есть, если раньше никто не задумывался, чем больше площадь и ты по максимуму брал. Сейчас люди будут задумываться как-то аппетиты уменьшать и вот этот "даунсайзинг" - снижение размеров, он как раз ответ на этот кризис, на эту ситуацию.

Стимулировать скачок спроса на жилье, уверен Сергей Беренда, можно, в частности, с помощью выдачи кредитов желающим приобрести недвижимость. Однако это, отмечает эксперт, в нашей стране сейчас серьезная проблема, поскольку из-за кризиса банки часто отказывают в кредитовании или предлагают тот процент, который для большинства украинцев является неподъемным.