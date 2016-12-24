Стало известно, насколько подорожает пачка сигарет после повышения акцизов

Цена на пачку сигарет в 2017 году поднимется до 23 грн после запланированного повышения акцизов на 40%. Такие изменения предусматривают представители табачных компаний.

"В среднем цена пачки сигарет должна вырасти на 4,5-5 грн — до 23 грн", — заявил директор отдела по корпоративным вопросам и коммуникациям компании "JTI Украина" Александр Когут.

По его словам, представители отрасли уже несколько лет требуют принятия долгосрочного плана повышения акцизных ставок на 3-5 лет.

"Такой подход соответствует обязательствам относительно повышения минимальной ставки акциза до европейских показателей — 90 EUR/1000 шт. Сейчас в Украине этот показатель составляет 16 EUR", — сказал Когут.

По подсчетам табачной индустрии, для гармонизации акцизных ставок с ЕС в случае повышения ставки минимального акциза на 20% Украине понадобится не менее 10 лет.