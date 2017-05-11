Стартовал пилотный проект малой приватизации через систему ProZorro

Кабинет министров принял протокольное решение и поручил отработать пилотный проект по продаже объектов малой приватизации через электронную систему публичных закупок ProZorro.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, открытая продажа неэффективных государственных предприятий будет способствовать искоренению коррупционных схем.

"О чем идет речь - есть небольшое госпредприятие, которое может быть продано. Его можно продавать какими-то неизвестными схемами, а можно абсолютно прозрачно - через электронную площадку: кто зарегистрировался, тот купил. Каждому украинцу, предпринимателю не надо кланяться к чиновнику и заниматься коррупцией, чтобы что-то приобрести, - он вышел на электронный реестр, посмотрел, если есть какой-то объект, который его интересует, он сделал электронную заявку, принял участие в электронных торгах - и все, нет никаких проблем", - подчеркнул премьер.

Он также призвал скорее внести принятые предложения в рабочем варианте.

Отмечается, что предложения данному пилотному проекту были отработаны отработанные совместно с Фондом госимущества и Министерством экономразвития и торговли. Если он будет успешен, его распространят на продажу большой части неэффективных госпредприятий.

И.о. главы ФГИ Дмитрий Парфененко, который также принимал участие в обсуждении решения, подчеркнул, что совещания по вопросам гармонизации внутренних процедур Фонда с системой ProZorro уже проведены, а изменения в положения - "почти отработаны".