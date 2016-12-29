Странная экономия от метрополитена

В Департаменте контроля горсовета подтвердили, что они научились экономить на переплате. Как минимум это следует из официального ответа, полученного по факту закупки мобильных топочных. Активисты Антикоррупционного совета выяснили, что руководство подземки намерено арендовать такие топочные по сумме 1,69 миллиона, и делать это ни один год. При том, что закупка оборудования обошлась бы всего в 2,5 млн единоразово. При этом в департаменте, пояснили, что заплатив за аренду 1,69 миллионов они экономят больше одного миллиона, не отмечая, что арендованное имущество, в отличие от закупленного, придется отдавать.