Суд Англии вынесет решение по "долгу Януковича" в апреле - Данилюк

Высокий суд Англии в апреле вынесет свое решение по долгу на 3 миллиарда долларов перед Российской Федерацией, сообщает "112 Украина" со ссылкой на заявление министра финансов Александра Данилюка.

"Были слушания, на которых были заслушаны обе стороны. Сейчас судье требуется принять решение оформить его документально. Думаю, через 3 месяца будет известно о решении, может уже в апреле", - отметил он.

По мнению Данилюка, представители украинской стороны аргументированно доказали свою позицию. Ранее в России также сделали свои прогнозы.

Так, Минфин РФ ожидает решения суда Англии в промежутке от 1 до 3 месяцев. При этом ведомство выразило уверенность в том, что приведенная Украиной аргументация не выдерживает критики.