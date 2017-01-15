 

Тегеран заявляет о невозможности пересмотра сделки по атому

15 января 2017 г. 16:50
Источник: Интерфакс-Украина
27 просмотров

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не согласится пересматривать условия соглашения с "шестеркой" по иранской ядерной проблеме, сообщает в воскресенье агентство АП.

"Новая администрация США не может отказаться от сделки", - сказал замминистра, выступая на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что "новых переговоров по этому вопросу не будет".

Агентство напоминает, что избранный президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании неоднократно критически высказывался о сделке по иранскому атому и обещал пересмотреть условия соглашения.

Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной проблемы был принят 14 июля 2015 года в Вене. В соответствии с этим документом Иран обязался ограничить свою ядерную деятельность, а международное сообщество, а также США и ЕС - отменить санкции в отношении Тегерана.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.