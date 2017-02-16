Томиленко - руководству Укрпочты: блокируйте свои зарплаты, а не средства изданий

Первый секретарь Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко предложил руководству "Укрпочты" заблокировать свои зарплаты, а не растягивать выплату задолженности ГП печатным изданиям более чем на месяц.

Об этом первый секретарь Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко написал на своей странице в Фейсбуке.

"В тон грубой позиции господина Смелянского (гендиректор ГП "Укрпочта" - ред.) имею деловое для него предложение. Заблокировать выплату космических зарплат и ему, и заместителям, и советникам гендиректора "Укрпочты" до первой недели апреля. На когда он надумал возвращать чужие заблокированные средства редакций украинских газет!", - написал Томиленко.

Сегодня 16 февраля, СМИ сообщили, что ГП "Укрпочта" погасит задолженность перед печатными изданиями до конца марта-начала апреля. На сегодняшний день эта задолженность по данным "Укрпочты" составляет 208 млн грн. Руководитель ГП "Укрпочта" Игорь Смелянский озвучил намерение перезаключить соглашения с издательствами периодической печати с учетом рисков для "Укрпочты" и подписчиков газет и журналов.