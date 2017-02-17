У владельцев земельных участков – юридических лиц истекает срок предоставления декларации

Плательщики платы за землю (кроме физических лиц) самостоятельно исчисляют сумму налога каждый год по состоянию на 1 января и не позднее 20 февраля текущего года подают в соответствующий контролирующий орган по местонахождению земельного участка налоговую декларацию на текущий год по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст.46 Кодекса, с разбивкой годовой суммы равными долями по месяцам.

По словам Председателя комиссии по проведению реорганизации СГНИ ОКП в г.Харькове МГУ ГФС Галины Феденко, предоставление такой декларации освобождает от обязанности подачи ежемесячных деклараций. При предоставлении первой декларации (фактического начала деятельности как плательщика платы за землю) вместе с ней подается справка (извлечение) о размере нормативной денежной оценки земельного участка, а в дальнейшем такая справка подается в случае утверждения новой нормативной денежной оценки земли.

В свою очередь, плательщик платы за землю имеет право подавать ежемесячно отчетную налоговую декларацию, которая освобождает его от обязанности предоставления налоговой декларации не позднее 20 февраля текущего года.

Согласно п.286.4 ст.286 Кодекса за новоотведенные земельные участки или по новозаключенным договорам аренды земли плательщик платы за землю подает налоговую декларацию на протяжении 20 календарных дней месяца, следующего за отчетным.

В случае изменения на протяжении года объекта и/или базы налогообложения плательщик платы за землю подает налоговую декларацию на протяжении 20 календарных дней месяца, следующего за месяцем, в котором состоялись такие изменения.

Галина Феденко напомнила, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс Украины, которыми, в частности, установлен минимальный предельный размер земельного налога для земель сельскохозяйственных угодий не менее 0,3% от нормативной денежной оценки; установлены ставки земельного налога за земельные участки, расположенные за пределами населенных пунктов, по которым не проведена нормативная денежная оценка - не менее 0,3% и не более 5% от нормативной денежной оценки единицы площади пашни по Автономной Республике Крым или по области; передано местным советам установление льгот для земель национальных и государственных дендрологических парков.

Кроме того, с начала текущего года освобождены от уплаты земельного налога государственные и коммунальные детские санаторно-курортные учреждения и учреждения оздоровления и отдыха, а также детские санаторно-курортные и оздоровительные учреждения Украины, которые находятся на балансе неприбыльных предприятий, учреждений и организаций, а также государственные и коммунальные центры олимпийской подготовки, школы высшего спортивного мастерства, центры развития физкультуры для населения и инвалидов, детско-юношеские спортивные школы и т.п., которые являются неприбыльными.

Также изменен минимальный размер арендной платы за земли государственной и коммунальной собственности, который теперь не может быть меньше размера земельного налога, установленного для соответствующей категории земельных участков на соответствующей территории. Освобождение субъектов космической деятельности от уплаты земельного налога продлено до 2023 года.

Согласно внесенным в Кодекс изменениям индекс потребительских цен за 2016 год, который используется для определения коэффициента индексации нормативной денежной оценки сельскохозяйственных угодий, применяется со значением 100%, а для земель несельскохозяйственного назначения - 106%. Установлено ограничение применения индекса потребительских цен на уровне не более 115%. Плата за землю не платится за земельные участки, которые расположены на временно оккупированной территории и/или территории населенных пунктов, которые расположены на линии столкновенья, в период с 14 апреля 2014 года до 31 декабря года, в котором завершена антитеррористическая операция;