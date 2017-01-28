 

Украина добилась сохранения действующих квот на автоперевозки с Польшей

28 января 2017 г. 11:49
Источник: Украинская правда
13 просмотров

Украина добилась от Польши сохранения действующих квот разрешений для автомобильных перевозок.
Об этом корреспонденту Европейской правды рассказал замглавы Мининфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

Квоты были сохранены на прошлогоднем уровне – по 200 тысяч рейсов каждой стороной.
Основная проблема, по словам Довганя, заключается в том, что другие европейские страны – соседи ЕС сокращают объемы квот.

"Мы видим сокращение со стороны Венгрии, Словакии и Румынии. Таких проблем у нас нет только с Молдовой – там наоборот предлагают полностью либерализовать рынок перевозок. Однако такая либерализация более выгодна в Молдове, чем Украине",- отметил он.

С ЕС ситуация обратная – большие квоты нужны в первую очередь Украине. "Поляки из прошлогодней квоты использовали меньше четверти, тогда как мы – полностью. Именно поэтому нам было принципиально важно сохранить объем польских квот – хотя поляки тоже пытались их сократить", - добавил Довгань.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.