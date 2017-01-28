Украина добилась сохранения действующих квот на автоперевозки с Польшей

Украина добилась от Польши сохранения действующих квот разрешений для автомобильных перевозок.

Об этом корреспонденту Европейской правды рассказал замглавы Мининфраструктуры по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

Квоты были сохранены на прошлогоднем уровне – по 200 тысяч рейсов каждой стороной.

Основная проблема, по словам Довганя, заключается в том, что другие европейские страны – соседи ЕС сокращают объемы квот.

"Мы видим сокращение со стороны Венгрии, Словакии и Румынии. Таких проблем у нас нет только с Молдовой – там наоборот предлагают полностью либерализовать рынок перевозок. Однако такая либерализация более выгодна в Молдове, чем Украине",- отметил он.

С ЕС ситуация обратная – большие квоты нужны в первую очередь Украине. "Поляки из прошлогодней квоты использовали меньше четверти, тогда как мы – полностью. Именно поэтому нам было принципиально важно сохранить объем польских квот – хотя поляки тоже пытались их сократить", - добавил Довгань.