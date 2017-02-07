Украина договаривается о покупке угля в США

Власти Украины ведут переговоры о покупке антрацитового угля в США. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"У меня есть информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 млн тонн угля антрацитовой группы из США в Украину", – рассказал министр на пресс-конференции.

Насалик уточнил, что переговоры ведутся с частными компаниями.

Министр также отметил, что существующих запасов энергетических углей хватит для работы ТЭС до конца зимы, но в случае полной блокады угля из зоны АТО, они к концу марта будут фактически на нуле.

Насалик напомнил, что в случае достижения договоренности и до момента прибытия угля в Украину, пройдет не менее 50-60 дней.