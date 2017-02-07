 

Украина договаривается о покупке угля в США

07 февраля 2017 г. 13:53
Источник: Корреспондент.net
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Власти Украины ведут переговоры о покупке антрацитового угля в США. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"У меня есть информация о том, что сейчас ведутся переговоры о поставке 1 млн тонн угля антрацитовой группы из США в Украину", – рассказал министр на пресс-конференции.
Насалик уточнил, что переговоры ведутся с частными компаниями.

Министр также отметил, что существующих запасов энергетических углей хватит для работы ТЭС до конца зимы, но в случае полной блокады угля из зоны АТО, они к концу марта будут фактически на нуле.
Насалик напомнил, что в случае достижения договоренности и до момента прибытия угля в Украину, пройдет не менее 50-60 дней.

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