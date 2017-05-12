Украина договоривается с Германией о €100 млн на закупку электричек

12 мая 2017 г. 13:08
Источник: Левый берег
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Министерство инфраструктуры ведет переговоры с правительством Германии о привлечении 100 млн евро на обновление пригородных электричек.

"Планируется, что за эти средства будет приобретено 10-15 новых пригородных электричек для нужд "Укрзализныци", - приводятся на сайте министерства слова министра инфраструктуры Владимира Омеляня.

Министерство планирует организовать конкурс между городами: какой город предложит лучшую концепцию использования электричек, безубыточную модель, тот и получит новые и комфортные пригородные поезда.

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