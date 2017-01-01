За 10 месяцев 2016 года Украина экспортировала елочных игрушек на 4,5 миллиона долларов в 25 стран мира.

Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель министра экономического развития - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

По ее словам 90,6% составляют изделия из стекла, а другие изделия и украшения составляют лишь 9,4% экспортных поставок.

"Основной рынок сбыта - это страны ЕС. На рынок указанных стран в течение 10 месяцев 2016 экспортировано 62,3% общего объема таких украшений. При этом, общие объемы поставок в страны ЕС увеличились на 31,7% (с 2,1 млн долл. за 10 месяцев 2015 до 2,8 млн долл.). Среди 5 крупнейших рынков потребления - 3 страны ЕС (Нидерланды, Германия и Польша)", - написала она.

Микольская отмечает, что 31,1% общего экспорта и 49,9% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов, где есть рост на 37,5%.

"Существенно вырос экспорт за 10 месяцев в Канаду (в 13,9 раз), Беларусь (в 5,1 раза), Италию (в 3,1 раза), Молдову (в 2,9 раз), США (в 2,7 раза), Швейцарию (в 2,6 раза) и Польшу (в 2,3 раза)", - добавила она.

Заместитель министра также отметила, что в текущем году появились и новые рынки - Турция, Мальдивы, Чехия, Испания, Ирландия, Азербайджан и Исландия.

"В то же время, когда-то крупнейший рынок потребления наших елочных игрушек, а именно рынок Российской Федерации, в текущем году сократился еще на 54,4% и составил лишь 632,3 тыс. долл. (За 10 месяцев 2014 его объем составлял 3,5 млрд. долл.)", - добавляет Микольская.