"Энергетическая блокада" несет угрозы для отечественной металлургии, подрывает национальную экономику и возможности к выполнению социальных программ, поддержания национальной безопасности. Таким образом, каждый украинец своими потерями заплатит за эту блокаду.

Об этом во время общения с журналистами в Виннице сказал Премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

"Сегодня 2-4 млрд [грн] ежемесячно мы теряем. Это сегодня та цена потерь [от энергетической блокады]", - подчеркнул Премьер.

Он отметил, что украинские недра, в том числе уголь, сегодня находятся на территории, которая временно неподконтрольна Украине.

Антрацитовый уголь нужен Украине технологически, отметил глава правительства. Треть электрической энергии в Украине производится из угля: часть - из антрацитового, который не добывается на подконтрольной территории, часть - из угля марки "Г", который добывается на подконтрольной территории.

Кроме того, антрацитовый уголь нужен для потребностей украинской металлургии, в отрасли которой работают 300 тыс. человек. Этот комплекс важен для экспорта украинских товаров и вхождения в Украину валюты. В свою очередь, это обеспечивает поддержку валютного баланса и национальной валюты.

Предприятия, которые производили уголь и компоненты нужные для металлургии, работали на неподконтрольных территориях, но все они были зарегистрированы в Украине и платили налоги в украинский бюджет, подчеркнул Гройсман.

"То, что мы забирали свой украинский уголь и использовали в украинских целях для металлургии и энергетики, было в интересах Украины. Мы из этого получали налоги в украинский бюджет, из этого финансировали все необходимые потребности. Очевидно, что за блокаду заплатит каждый украинец своими потерями", - подчеркнул Премьер-министр.

При отсутствии поставок необходимого угля, предприятия могут закупать его лишь у США или Российской Федерации, отметил он.

"Блокада проходит исключительно, по моему мнению, в интересах Российской Федерации", - подчеркнул Гройсман.