 

Украина хочет возобновить экспорт электроэнергии в Молдову - премьер

13 января 2017 г. 11:16
Источник: УНИАН
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Украина заинтересована в возобновлении экспорта электроэнергии в Молдову, приостановленного в 2015 году, и готова принять участие в соответствующих тендерах.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе телефонного разговора с главой правительства Молдовы Павлом Филипом.

По информации пресс-службы, вопрос возобновления поставок станет одним из пунктов повестки дня заседания украинско-молдавской Межправительственной комиссии, которое, по предложению Гройсмана, может пройти в Киеве в апреле-мае текущего года.

"Кроме того, главы правительств обсудили пакетные договоренности о работе Днестровского комплексного гидроузла и договорились поручить профильным министерствам уже в феврале выработать решения по этому вопросу", - отметили в правительстве.

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