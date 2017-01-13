Украина хочет возобновить экспорт электроэнергии в Молдову - премьер

Украина заинтересована в возобновлении экспорта электроэнергии в Молдову, приостановленного в 2015 году, и готова принять участие в соответствующих тендерах.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе телефонного разговора с главой правительства Молдовы Павлом Филипом.

По информации пресс-службы, вопрос возобновления поставок станет одним из пунктов повестки дня заседания украинско-молдавской Межправительственной комиссии, которое, по предложению Гройсмана, может пройти в Киеве в апреле-мае текущего года.

"Кроме того, главы правительств обсудили пакетные договоренности о работе Днестровского комплексного гидроузла и договорились поручить профильным министерствам уже в феврале выработать решения по этому вопросу", - отметили в правительстве.