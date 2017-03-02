 

Украина и ЕС начали промышленный диалог в Брюсселе

02 марта 2017 г. 15:05
Источник: Интерфакс-Украина
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Углубленное целевое регуляторное сближение с фокусом на участие в европейских цепях создания добавленной стоимости, промышленный аутсорсинг, активное привлечение Украины к программам Horizon 2020 и COSME, обмен новейшими технологиями являются потенциальными направлениями сотрудничества Украины и Европейского союза, обсуждаемыми в рамках промышленного диалога в Брюсселе.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минэкономразвития в четверг, в рамках диалога 1 и 2 марта проходят заседания шести рабочих групп – по вопросам устранения у технических барьеров в торговле, малого и среднего предпринимательства, сотрудничества в космической отрасли, публичных закупок, и по вопросам промышленности (автомобилестроения).

"Интеграция Украины в европейское пространство означает сближение во многих сферах и отраслях. Сегодня на повестке дня - промышленность…Украине важно стать частью крупной промышленной семьи ЕС, чтобы продолжить трансформацию экономики из сырьевой в высокотехнологичную инновационную индустриальную модель", - цитирует пресс-служба министерства первого вице-премьер-министра - министра экономразвития и торговли Степана Кубива.

Заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Наталья Микольская отметила, что создание совместного производственного пространства позволит украинским компаниям стать частью европейских и даже пан-европейских производственных цепей добавленной стоимости. Она добавила, что сегодня ЕС является главным торговым партнером Украины, торговля с которым растет.

"Для нас важен рост в секторах с высокой добавленной стоимостью - а это наша промышленность. Поэтому наработки рабочих групп будут способствовать интеграции украинских компаний в эти цепи за счет применение европейских стандартов в промпроизводстве Украины и получения соответствующей сертификации; взаимовыгодного доступа сторон на рынки публичных закупок; развития сотрудничества украинских и европейских МСП, расширения сотрудничества в космической отрасли ", - отметила Н.Микольская.

Как сообщалось, украинская делегация во главе с С.Кубивом и Н.Микольской прибыла в Брюссель 1 марта для участия в Диалоге высокого уровня Украина-ЕС по горизонтальным вопросам и отдельным секторам промышленности.

По данным МЭРТ, украинская легкая промышленность экспортирует в ЕС свыше 84% своей продукции, машиностроительная - почти 50%, производители других промышленных товаров - около 48%

В январе-сентябре 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года экспорт товаров из Украины в ЕС вырос на 4,4%, до $9,8 млрд, при этом доля машиностроения составила 16,1%, легкой промышленности – 6,2%. Импорт товаров из ЕС вырос на 7,3%, До $12,1 млрд, а доля продукции машиностроения составила 31,8%, легкой – 4,6%.

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