Украина и Молдавия подписали план действий на 2017 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместного брифинга с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Мы должны объединить усилия, чтобы решить много вопросов в 2017 году. Это вопросы демаркации границ, нашего энергетического сотрудничества, вопросы собственности. Мы сегодня подписали совместное соглашение. Это совместное соглашение, план действий, предусматривает конкретных 8 пунктов, которые будут связаны с решением этих вопросов", - сказал он.

Среди договоренностей, до конца 2017 года открыть совместные пункты пропуска.