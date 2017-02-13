 

Украина и Молдавия подписали план действий на 2017 год

13 февраля 2017 г. 12:29
Источник: 112.UA
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Украина и Молдавия подписали план действий на 2017 год. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совместного брифинга с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом, который транслировал телеканал "112 Украина".

"Мы должны объединить усилия, чтобы решить много вопросов в 2017 году. Это вопросы демаркации границ, нашего энергетического сотрудничества, вопросы собственности. Мы сегодня подписали совместное соглашение. Это совместное соглашение, план действий, предусматривает конкретных 8 пунктов, которые будут связаны с решением этих вопросов", - сказал он.

Среди договоренностей, до конца 2017 года открыть совместные пункты пропуска. 

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