Украина и США подписали договор о тесном налоговом сотрудничестве

Украина и США подписали соглашение о выполнении налоговых требований к иностранным счетам. Соответствующее соглашение было подписано министром финансов Александром Данилюком и послом США в Украине Мари Йованович.

Соглашение между правительствами Украины и США предусматривает улучшение выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетов" (FATCA).

"Это соглашение является важным элементом в широком спектре нашего сотрудничества с США, оно позволяет уменьшить возможности для финансовых махинаций, содействовать обмену информацией и опытом между Украиной и США, а также усилить наше партнерство с Соединенными Штатами", - сказал Данилюк в ходе подписания соглашения.

Йованович, в свою очередь, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Украиной в имплеменатции данного соглашения.

Так, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.