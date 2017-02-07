 

Украина и США подписали договор о тесном налоговом сотрудничестве

07 февраля 2017 г. 13:20
Источник: Украинские новости
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Украина и США подписали соглашение о выполнении налоговых требований к иностранным счетам. Соответствующее соглашение было подписано министром финансов Александром Данилюком и послом США в Украине Мари Йованович.

Соглашение между правительствами Украины и США предусматривает улучшение выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требованиях к иностранным счетов" (FATCA).

"Это соглашение является важным элементом в широком спектре нашего сотрудничества с США, оно позволяет уменьшить возможности для финансовых махинаций, содействовать обмену информацией и опытом между Украиной и США, а также усилить наше партнерство с Соединенными Штатами", - сказал Данилюк в ходе подписания соглашения.

Йованович, в свою очередь, выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Украиной в имплеменатции данного соглашения.

Так, финансовые учреждения государств-партнеров будут освобождаться от принудительного удержания налога с платежей от других налоговых агентов, от выполнения требования удержания налога с транзитных платежей в адрес других финансовых учреждений внутри государства-партнера или другого государства-партнера.

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