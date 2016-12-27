Украина нарастила экспорт электроэнергии

Украина в январе-ноябре 2016 года увеличила экспорт электроэнергии на 5,84% (на 180,2 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 3 млрд 503,8 млн кВт-ч.

Об этом сообщил источник в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Так, поставки электроэнергии в Польшу составили 835 млн кВт-ч против 66,5 млн кВт-ч за 11 месяцев 2015-го.

При этом, поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии за 11 месяцев снизились на 17,7% (на 571,3 млн кВт-ч) – до 2 млрд 665,1 млн кВт-ч.

В январе-ноябре 2016 года в Молдову поставлено 3,7 млн кВт-ч против 16,2 млн кВт-ч за аналогичный период 2015 года. В Беларусь электроэнергия не поставлялась, тогда как за 11 месяцев прошлого года было поставлено 0,7 млн кВт-ч.

Экспорт украинской электроэнергии в РФ в январе-ноябре 2016 года не осуществлялся, тогда как за аналогичный период прошлого года было поставлено 3,8 млн кВт-ч.

При этом в ноябре 2016 года экспорт украинской электроэнергии составил 332,9 млн кВт-ч, что на 12,3% (на 36,5 млн кВт-ч) больше, чем в ноябре-2015.

Кроме того, Украина за 11 месяцев 2016-го импортировала 71 млн кВт-ч электроэнергии против 2 млрд 289,9 млн кВт-ч за аналогичный период 2015 года.

Как сообщалось, Украина в январе-ноябре 2016 года экспортировала электроэнергию на $137,785 млн, в том числе в – на $105,039 млн, Польшу – на $32,392 млн, Молдову – на $0,347 млн, другие страны – на $0,007 млн.

Украина в 2015 году сократила экспорт электроэнергии на 54,8% (на 4 млрд 411,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2014 годом – до 3 млрд 641,6 млн кВт-ч.