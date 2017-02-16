Украина опустилась в рейтинге экономических свобод

Украина опустилась на 4 позиции в рейтинге экономических свобод, заняв 166 место из 178, говорится в исследовании, проводимом исследовательской организацией The Heritage Foundation.

При этом Украина попала в раздел рейтинга, включающий страны с несвободной экономикой. Фото heritage.orgФото heritage.org В то же время, Беларусь поднялась на 104 место рейтинга со 157, Россия - на 114 место со 153. Возглавили же рейтинг Гон-Конг, Сингапур, Новая Зеландия, Швейцария и Австралия - в этих странах был зафиксирован наибольший уровень экономических свобод.