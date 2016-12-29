 

Украина переходит на европейские правила транзита товаров

29 декабря 2016 г. 10:52
Источник: Новое
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В рамках системной реформы таможни в Украине внедряются европейские стандарты транзита товаров.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Документом предусмотрено использование в Украине отдельных типов таможенных деклараций, аналогичных тем, что используются в ЕС для процедуры общего транзита при торговле между договаривающимися сторонами Конвенций.

Также предусматривается осуществление в Украине таможенных формальностей с использованием информационно-телекоммуникационных систем, основанных на европейских технологиях и которые функционируют на международном уровне.

Принятие законопроекта позволит Украине начать процесс внедрения в Украине европейских правил транзита товаров (в том числе разработку ИТ-решений и опытную эксплуатацию европейской системы), который должен завершиться официальным приглашением о присоединении к указанным Конвенциям.

Участие Украины в едином режиме транзита будет иметь ряд преимуществ:

- Гарантии, выданные украинскими банками, будут действительны на территории всех Договаривающихся сторон Конвенций;

- Отсутствие необходимости декларирования экспортных товаров на границе ЕС (это будет осуществляться в Украине, при экспортной отправке).

- Решается вопрос обмена информацией о товарах, перемещаемых через общую границу Украины и стран-членов ЕС.

- Применение европейских транзитных правил даст возможность предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единую гарантию для перемещения товаров от своего склада до склада контрагента.

- Украинская таможня, в свою очередь, также уменьшит количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитными перемещениями, и получать от таможен других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы.
 

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