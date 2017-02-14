 

Украина планирует значительно увеличить объемы поставок газа из Европы

14 февраля 2017 г. 17:11
Источник: Новое Время
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Украина намерена увеличить мощность реверсной транспортировки в направлении Словакия-Украина через пункт пропуска Будинце до 54-57 млн кубометров в сутки.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров Украины о ходе и результатах программы деятельности в 2016 году.

Как отмечается, в 2016 году техническая возможность приема природного газа в направлении Украины через станцию Будинце увеличен до 42,5 млн кубометров в сутки.

Ранее реализация решения по повышению мощности реверсной транспортировки газа по направлению Словакия - Украина через газоизмерительную станцию Будинце до уровня 54-57 млн куб. м в сутки была отложена словацкой стороной "в связи с тестированием возможности увеличения пропускной способности данного участка и согласованием с операторами газотранспортных систем".

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