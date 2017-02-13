 

Украина подала в ВТО иск против России из-за ограничения транзита

13 февраля 2017 г. 12:03
Источник: РБК-Украина
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Украина 9 февраля 2017 года направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничений транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

Сообщается, что с момента применения Украиной положений зоны свободной торговли с Евросоюзом с 1 января 2016 года, Россия ввела ограничения транзитного движения по автомобильным и железнодорожным путям с территории Украины через территорию РФ в Республику Казахстан, а с 1 июля 2016 года и в Кыргызскую Республику.

По оценкам экспертов, около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан потерпели негативное влияние из-за ограничений и частичного запрета со стороны России.

"С момента применения ограничительных мер, которые обжалуются, экспорт товаров из Украины в страны Центральной/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3 % в сравнении с 2015 годом. В целом потери экспорта товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в объеме свыше 0,4 млрд долларов. Мы верим в обоснованность нашей позиции и будем прилагать все усилия, чтобы доказать ее правоту," - сказала заместитель министра экономического развития и торговли Украины - торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Отмечают, что иск об ограничении транзита стал уже вторым иском Украины в ВТО против Российской Федерации за последнее время. Сейчас ведется сбор материалов для подготовки следующего иска, который будет охватывать многочисленные запреты и ограничения на импорт украинских товаров в РФ.

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