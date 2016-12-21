 

Украина продлила до конца 2017 года действие ввозной пошлины на товары из России

21 декабря 2016 г. 19:01
Источник: УНИАН
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Кроме того, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.

Украина продлила до конца 2017 года действие ставок ввозной пошлины на импорт товаров, страной происхождения которых является Россия. 

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

«Такое решение было принято в ответ на введение Российской Федерацией соответствующих торговых запретов и ограничений в отношении Украины. С 1 января 2016 действует перечень украинской продукции, при ввозе которой в одностороннем порядке взимаются пошлины в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС. Также следует отметить, что Российская Федерация приостановила действие договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины», - говорится в сообщении.

При этом в Минэкономразвития отметили, что решение о продлении действия ставок ввозных таможенных пошлин на российские товары является частью комплексного противодействия экономической агрессии РФ против Украины. Кроме того, Украина продолжает требовать отмены неправомерных ограничительных мер в рамках Всемирной торговой организации.

В декабре 2015 года Кабинет министров Украины по предложению Министерства экономического развития и торговли Украины ввел импортные пошлины на российские товары, а также запрет на импорт ряда товарных групп, включая продовольствие, продукты химической промышленности и железнодорожное оборудование.

Как отмечал на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк, решение правительства – это «зеркальные меры» против незаконных действий российской стороны. Тогда, в декабре 2015 года, Россия анонсировала жесткие торговые меры в отношении Украины из-за нежелания Киева откладывать введение в действие Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. Соглашение вступило в силу 1 января 2016 года.

 

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