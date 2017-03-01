Украина увеличила транзит российского газа на 30%

По итогам февраля для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему было транспортировано 7,6 млрд кубометров газа, что на 30% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза".

С начала года транзит природного газа для стран ЕС составил 16,5 млрд кубометров, что на 4,2 млрд кубов больше показателей прошлого года.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется 226 млн кубических метров голубого топлива.