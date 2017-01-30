 

Украина уже сожгла треть запасов газа

30 января 2017 г. 10:56
Источник: Корреспондент.net
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Украина с начала отопительного сезона 13 октября 2016 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 31,3% (на 4 млрд 616,11 млн куб. м). По состоянию на 28 января в ПХГ находилось 10,12 млрд кубов газа, передает Укртрансгаз.

В минувшую субботу, 28 января, отбор газа составил 60,88 млн кубов, а за 1-28 января – 1,87 млрд куб. м (в среднем – 66,8 млн куб. м/сутки).
Таким образом, стоит ожидать, что в февраль Украина войдет с запасами около 9,9 млрд кубометров газа.

По состоянию на 28 января газ импортировался в суточном режиме 46,76 млн куб. м (Словакия – 40,8 млн куб. м, Венгрия – 2,8 млн куб. м, Польша – 3,11 млн куб. м). В целом за 1-28 января импорт составил 1,32 млрд куб. м. Добыча газа в Украине 28 января составила 57,063 млн куб. м.  В целом за 1-28 января внутренняя добыча составила 1,6 млрд куб. м.

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