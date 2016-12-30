Украина за 11 мес. увеличила добычу газа на 0,6%

Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2016 года увеличилась на 0,6% (на 110 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – до 18,28 млрд куб. м, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

По данным министерства, предприятия НАК "Нафтогаз Украины" за этот период снизили добычу газа на 0,9% (на 138,1 млн куб. м) – до 14 млрд 539,9 млн куб. м. В т.ч. числе ПАО "Укргазвыдобування" добыло 13 млрд 348,9 млн куб. м газа, ПАО "Укрнафта" – 1,191 млрд куб. м.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-ноябре-2016 увеличили добычу газа на 7,1% (на 248,1 млн куб. м) – до 3 млрд 740,1 млн куб. м.

Крупнейшими газодобытчиками за 11 месяцев текущего года стали ЧАО "Нафтогазвыдобування" – 1 млрд 487,44 млн куб. м, ООО "Эско-Пивнич" – 559,853 млн куб. м, ЧАО "Укрнафтобуриння" – 276,708 млн куб. м, ЧАО "Природные ресурсы" – 207,87 млн куб. м, ООО "Куб-Газ" – 190,63 млн куб. м, СП "Полтавская газонефтяная компания" – 159,77 млн куб. м, ЧАО "Девон" – 114,012 млн куб. м, ООО "Первая украинская газонефтяная компания" – 102,211 млн куб. м, ЧАО "Укргазвыдобуток" – 97,803 млн куб. м, ООО "Энергия-95" – 83,023 млн куб. м, ООО "Надра-Геоинвест" – 82,791 млн куб. м, ООО "Системойлинжениринг" – 68,682 млн куб. м, ООО "Регал петролеум" – 57,791 млн куб. м, ЧАО "Пласт" – 30,96 млн куб. м (с учетом Стрелкового месторождения), ООО "Пром-энерго продукт" – 27,95 млн куб. м, ООО "Сириус 1" – 25,8 млн куб. м, ООО "Пари" – 19,6 млн куб. м, ООО "Укргаз Инвест" – 16,77 млн куб. м, ООО "Надра Геоцентр" – 15,296 млн куб. м, ООО "Арабский Энергетический альянс" – 14,231 млн куб. м, ООО "Захиднадрасервис" – 14,111 млн куб. м, ООО "Надрагаз" – 11,646 млн куб. м, ООО "Восточный геологический союз" – 10,829 млн куб. м, ООО "Актив Газ Ресурс" – 98,994 млн куб. м, ООО "Украинская буровая компания" – 9,99 млн куб. м, ООО "Горизонты" – 8,502 млн куб. м, ООО "Богородчанынафтогаз" – 8,034 млн куб. м, ООО "Сахалинское" – 7,91 млн куб. м, ЧАО "Газинвест" – 7,55 млн куб. м, ООО "Макком-Груп" – 7,25 млн куб. м, ЧАО "Тисагаз" – 6,694 млн куб. м, ООО "Бориславская нефтяная компания" – 6,065 млн куб. м, ООО "ТНГК" – 5,093 млн куб. м, ООО "Укрнафтогазинвест" – 4,361 млн куб. м, ПАО "Шахта им. Засядько" – 4,617 млн куб. м, СУКП "Дельта" – 3,941 млн куб. м, ООО "Геологическое бюро "Львив" – 3,072 млн куб. м, ООО "Укр-Аз-Оил" – 2,552 млн куб. м.

Как сообщалось, Украина в 2015 году сократила добычу газа на 1,4% (на 0,274 млрд куб. м) по сравнению с 2014 годом – до 19,896 млрд куб. м. Предприятия "Нафтогаза Украины" сократили добычу на 4,9% (на 0,823 млрд куб. м) – до 16,032 млрд куб. м, тогда как другие компании увеличили на 16,6% (на 0,549 млрд куб. м) - до 3,864 млрд куб. м.