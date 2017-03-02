 

Украина закончила зиму с запасами газа выше прогнозируемых, - "Нафтогаз"

02 марта 2017 г. 20:22
Источник: РБК-Украина
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На конец февраля в хранилищах находилось 8,3 млрд куб. м газа

По состоянию на конец февраля 2017 года в украинских подземных хранилищах газа находилось более 8,3 млрд кубических метров газа при прогнозируемом объеме в 8 млрд кубических метров. Об этом говорится в пресс-релизе НАК "Нафтогаз Украины".

"Эта зима была достаточно суровой, но мы закончили февраль с очень комфортными показателями в хранилищах. При таком уровне мы без проблем пройдем остаток отопительного сезона, даже если в марте будут 20-ти градусные морозы", - заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Ранее сообщалось, что первые 15 аккредитивов на сумму 220 млн евро в рамках кредитного договора между НАК "Нафтогаз Украины" и Citi, а также Deutsche Bank уже выделены регулятору.
 

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