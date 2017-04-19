 

Украинцам обещают монетизацию субсидий только через 3-4 года

19 апреля 2017 г. 14:33
Источник: УНИАН
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Монетизация субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения может быть проведена не ранее, чем через 3-4 года, поскольку эта процедура сопряжена со значительными технологическими трудностями. Об этом сообщил журналистам министр социальной политики Андрей Рева после заседания правительства в среду.

«В наших реалиях, я считаю, это (монетизация субсидий для населения - ред.) может быть через 3-4 года», - сказал министр.

По словам Ревы, на данном этапе государству будет сложно обеспечить оперативное открытие 7 млн банковских счетов для монетизации получателям субсидий. Кроме того, с учетом высоких цен на жилищно-коммунальные услуги относительно доходов населения, государству будет крайне сложно проконтролировать целевое использование гражданами средств, полученных в рамках монетизации.

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