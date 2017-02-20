Украинцам пересчитают субсидии из-за подорожания электроэнергии

Размер субсидий в марте будет пересмотрен и пересчитан в связи с плановым повышением тарифов на электроэнергию.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице правительства в Facebook.

"В марте 2017 года проведен перерасчет размера субсидии для всех ее получателей в связи с плановым повышением цен на электроэнергию", - говорится в сообщении.

Разницу, которая обусловлена изменением тарифов на тепло, обещают компенсировать.

"Доплата будет проведена через лицевые счета граждан в теплоснабжающих организациях, которые обязаны по результатам отопительного сезона сделать перерасчет и отразить всю необходимую информацию в платежке", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что министр социальной политики Андрей Рева заявил, что несмотря на изменение Кабмином социальных норм, до конца отопительного сезона не будет производится перерасчет субсидий.