 

Украинцам разрешили держать деньги на зарубежных счетах без лицензии НБУ

25 февраля 2017 г. 17:14
Источник: УНИАН
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Национальный банк Украины разрешил физическим лицам размещение без индивидуальных лицензий на зарубежных счетах валюты, полученной за пределами страны в форме заработной платы, стипендии, пенсии, алиментов, дивидендов. Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на постановление №14, которая вступает в силу с 25 февраля.

Согласно документу, также физические лица смогут без индивидуальных лицензий инвестировать за рубежом средства, находящиеся за пределами Украины, включая инвестирование с иностранных счетов, реинвестирование, торговлю финансовыми инструментами на иностранных биржах.

В то же время, регулятор отметил, что физлица, как и ранее, должны получать индивидуальные лицензии НБУ для перевода средств из Украины с целью инвестирования или размещения на зарубежных счетах, как того требует декрет Кабинета министров "О системе валютного регулирования и валютного контроля". Нацбанк подчеркнул, что возможность размещения средств на зарубежных счетах и инвестиций за пределы Украины без индивидуальных лицензий не освобождает граждан от обязанности декларировать доходы и платить налоги с этих средств в Украине. 

Также сообщается, что дальнейшая либерализация валютных операций физлиц будет осуществляться в соответствии с Концепцией валютного регулирования и на основании нового закона "О валюте", который разрабатывается Национальным банком совместно с экспертами и заменит устаревший декрет Кабмина.

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