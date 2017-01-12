Украинцы в 2016 году увеличили продажу валюты на 45%

В 2016 году украинцы продали коммерческим банкам иностранной валюты 3,227 млрд долларов, что на 44,6% больше, чем в 2015 году 2,232 (млрд долларов).

По данным НБУ украинцы в 2016 году купили у банков 747 млн долларов, что на 9,2% больше, чем в 2015 году (684 млн долларов).

В целом, по данным Нацбанка, население в 2016 году продало валюты на 2,48 млрд долларов больше, чем купило, увеличив данное сальдо по сравнению с 2015 годом на 60,2%. На долю долларов США пришлось 74% от общего объема покупки иностранной валюты и 65% – от общего объема продажи.